HP OMEN 16″ Gaming Notebook, Intel i9, 32GB RAM, RTX 5080

OMEN MAX Gaming Laptop: Potenza e Stile per i Gamer più Esigenti

Scopri l’OMEN MAX, il laptop da gaming che trasforma ogni sessione di gioco in un’esperienza epica. Con il suo design elegante e le caratteristiche tecniche all’avanguardia, questo portatile è pensato per chi non scende a compromessi.

Prestazioni da Fuoriclasse: Dotato di un processore Intel Core Ultra 9 – 275HX che sfiora i 5,4 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost, l’OMEN MAX è pronto a gestire senza sforzo anche i giochi più impegnativi. La scheda grafica Nvidia Geforce RTX 5080 con 16GB dedicati ti catapulta in mondi mozzafiato, mentre i 32GB di RAM DDR5 e l’SSD da 1TB PCIe Gen4 garantiscono caricamenti fulminei.

Schermo Senza Rivali: Il display da 16″ con risoluzione 2560x1600p e refresh rate fino a 240Hz offre colori vividi e fluidità impeccabile, rendendo ogni istante di gioco ancora più coinvolgente. La tecnologia antiriflesso e la bassa emissione di luce blu proteggono i tuoi occhi durante le lunghe ore di gioco.

Design Innovativo e Funzionale: Il chassis nero opaco è non solo elegante, ma include anche un sistema di raffreddamento integrato di ultima generazione e una tastiera in plastica riciclata, per un tocco eco-friendly. Con un peso di soli 2,68 kg e uno spessore di 2,48 cm, portarlo con te sarà un gioco da ragazzi.

Porta il Tuo Gioco al Prossimo Livello:

Maggiore Efficienza: Con connessioni versatile, tra cui 2 USB Type-C e HDMI 2.1, sei sempre pronto a collegarti e condividere senza interruzioni. Videoconferenze di Qualità: La fotocamera HP IR True Vision 1080p FHD e i microfoni dual-array integrati ti garantiscono riunioni e streaming senza compromessi.

L’OMEN MAX non è solo un laptop; è la chiave per un mondo di avventure. Scegli l’eccellenza, scegli OMEN MAX.