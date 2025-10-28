HP Laptop 17″ FHD, Intel i5, 8GB RAM, 512GB SSD, Windows 11

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €519.99 – €449.99

⭐ Valutazione: 4 / 5

HP Laptop 17-cn2005sl, Intel Core i5-1235U, RAM 8GB DDR4, SSD 512 GB, Intel Iris Xe, 17.3″ FHD IPS 300 Nits Display, Anti-Glare, Privacy Camera 720p TNR, SD Card Reader, Windows 11, Silver, 17″

HP Laptop 17-cn2005sl: Potenza e Stile per Ogni Necessità

Scopri l’affidabilità e le prestazioni eccezionali dell’HP Laptop 17-cn2005sl, il compagno ideale per chi cerca un’esperienza informatica coinvolgente. Dotato di Windows 11 Home, questo notebook è progettato per ottimizzare suite Microsoft, strumenti di video editing e grafica, offrendoti così un’interfaccia fluida e creativa.

Performance Eccellente

Il cuore di questo laptop è rappresentato dal potente Intel Core i5-1235U, capace di raggiungere velocità fino a 4.4GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost. Con 12MB di cache L3 e 12 thread, ti permette di affrontare anche le applicazioni più impegnative senza alcuno sforzo.

Memoria e Archiviazione

In termini di memoria, è dotato di 8GB di RAM DDR4, già preinstallata, per garantire un avvio rapidissimo. Per le tue necessità di archiviazione, il laptop offre un generoso SSD PCIe NVMe M.2 da 512GB, che assicura avvii in pochi secondi e ampio spazio per i tuoi file.

Display Immersivo

Il display da 17.3 pollici offre una risoluzione Full HD (1920 x 1080p) che rende ogni immagine vibrante e dettagliata. Grazie alla tecnologia IPS, ogni angolo di visualizzazione è ottimale, mentre il rivestimento antiabbagliamento riduce i riflessi, permettendoti di lavorare in qualsiasi condizione di luce.

Comfort e Durata

La tastiera full-size, completa di tastierino numerico, è progettata per offrire un’esperienza di digitazione silenziosa e confortevole. Inoltre, la lunga autonomia della batteria ti permette di lavorare senza interruzioni, mentre la funzione di ricarica rapida ti consente di ottenere circa il 50% di carica in soli 45 minuti.

Caratteristiche Aggiuntive

Il design elegante e moderno, in una raffinata finitura argento, è realizzato con materie plastiche riciclate, rendendo questo laptop non solo performante, ma anche ecologico. Include porte USB-A, USB Type-C e un jack audio, rendendolo estremamente versatile.

Vantaggi Pratici:

Ricarica veloce: l’HP Fast Charge ti consente di riprendere a lavorare in breve tempo.

Design ecocompatibile: un laptop che rispetta l’ambiente e riduce gli sprechi.

Non perdere l’occasione di possedere un dispositivo che unisce potenza e sostenibilità. Scegli l’HP Laptop 17-cn2005sl e dai il via alla tua creatività!