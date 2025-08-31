HP Laptop 15.6″ FHD, Intel i7, 16GB RAM, SSD 512GB, Argento

26.1 C
Da StraNotizie
HP Laptop 15-fd0006sl: Potenza e Eleganza per Ogni Necessità

Scopri l’eccezionale HP Laptop 15-fd0006sl, un mix perfetto di prestazioni e design distintivo. Con il potente processore Intel Core i7-1255U, che raggiunge i 4,7 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost, avrai a disposizione una potenza incredibile, supportata da 10 core e 12 thread. Ideale per gestire qualsiasi attività, dal lavoro all’intrattenimento.

La sua memoria RAM da 16GB DDR4 e l’SSD NVMe M.2 da 512GB ti garantiranno avvii istantanei e spazio sufficiente per i tuoi file. Non dovrai più preoccuparti di rallentamenti o attese!

Un Display che Ispira

Il laptop è dotato di un ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080p), perfetto per lavorare o guardare film. Grazie alla tecnologia antiriflesso e ai 250 Nits di luminosità, l’esperienza visiva è sempre ottimale, anche in condizioni di luce intensa.

Connettività e Autonomia Eccellenti

Con una durata della batteria fino a 9 ore e 45 minuti, questo laptop è progettato per chi è in movimento. La Ricarica Rapida ti permette di ottenere il 50% di autonomia in soli 45 minuti. Inoltre, il design include diverse porte, tra cui USB-C, USB-A e HDMI, per unire praticità e funzionalità.

Design Sostenibile ed Elegante

Il chassis in argento non è solo bello, ma anche eco-friendly; la tastiera è realizzata con plastica riciclata. Con un peso di 1,59 kg e uno spessore di 1,86 cm, è facile da portare ovunque.

Le caratteristiche che fanno la differenza

  • Fotocamera HP True Vision 720p HD con riduzione del rumore temporale, perfetta per videochiamate professionali.
  • Microfoni digitali dual-array integrati per una qualità audio superiore.

Scegli HP Laptop 15-fd0006sl e trasforma il tuo modo di lavorare e divertirti. Non perdere l’opportunità di possedere un dispositivo potente e elegante! Acquista ora e inizia a esplorare tutte le sue potenzialità.

