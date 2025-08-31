HP Laptop 15.6″ FHD, Intel i7, 16GB RAM, SSD 512GB, Argento

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
629,99€ – 579,99€
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
HP Laptop 15-fd0006sl, Intel Core i7-1255U, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, Intel Iris Xe, Display 15.6” FHD SVA 250 Nits, Antiriflesso, Wi-Fi, 720p TNR Privacy Cam, Windows 11, Argento
HP Laptop 15-fd0006sl: Potenza e Eleganza per Ogni Necessità
Scopri l’eccezionale HP Laptop 15-fd0006sl, un mix perfetto di prestazioni e design distintivo. Con il potente processore Intel Core i7-1255U, che raggiunge i 4,7 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost, avrai a disposizione una potenza incredibile, supportata da 10 core e 12 thread. Ideale per gestire qualsiasi attività, dal lavoro all’intrattenimento.
La sua memoria RAM da 16GB DDR4 e l’SSD NVMe M.2 da 512GB ti garantiranno avvii istantanei e spazio sufficiente per i tuoi file. Non dovrai più preoccuparti di rallentamenti o attese!
Un Display che Ispira
Il laptop è dotato di un ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080p), perfetto per lavorare o guardare film. Grazie alla tecnologia antiriflesso e ai 250 Nits di luminosità, l’esperienza visiva è sempre ottimale, anche in condizioni di luce intensa.
Connettività e Autonomia Eccellenti
Con una durata della batteria fino a 9 ore e 45 minuti, questo laptop è progettato per chi è in movimento. La Ricarica Rapida ti permette di ottenere il 50% di autonomia in soli 45 minuti. Inoltre, il design include diverse porte, tra cui USB-C, USB-A e HDMI, per unire praticità e funzionalità.
Design Sostenibile ed Elegante
Il chassis in argento non è solo bello, ma anche eco-friendly; la tastiera è realizzata con plastica riciclata. Con un peso di 1,59 kg e uno spessore di 1,86 cm, è facile da portare ovunque.
Le caratteristiche che fanno la differenza
- Fotocamera HP True Vision 720p HD con riduzione del rumore temporale, perfetta per videochiamate professionali.
- Microfoni digitali dual-array integrati per una qualità audio superiore.
Scegli HP Laptop 15-fd0006sl e trasforma il tuo modo di lavorare e divertirti. Non perdere l’opportunità di possedere un dispositivo potente e elegante! Acquista ora e inizia a esplorare tutte le sue potenzialità.
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 629,99€ - 579,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 HP Laptop 15-fd0006sl, Intel Core…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 46,69€ - 39,09€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Pampers Baby Dry XL, Taglia…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 49,60€ - 47,12€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Omega 3 IFOS 5 Stelle…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 269,90€ - 239,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Samsung Galaxy A26 5G, Smartphone…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 20,90€ - 18,18€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Caffè Borbone Respresso, Miscela Nera…