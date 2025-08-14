HP continua a innovare nel gaming con la linea OMEN

In occasione dell’evento Level Reforge, HP ha svelato la nuova gamma di PC desktop e laptop destinati al mercato dei videogiochi. La presentazione ha messo in evidenza l’impegno dell’azienda a sviluppare sistemi più efficaci e cooler, supportati da software avanzati come OMEN AI.

Il modello di punta è l’OMEN MAX 45L, caratterizzato da un sistema di raffreddamento innovativo chiamato CRYO CHAMBER, che dirige l’aria esterna direttamente sul processore, migliorando le prestazioni termiche. Questo desktop supporta processori fino all’AMD Ryzen 9 9950X3D e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 5090, oltre ad avere un alimentatore modulare da 1200 W.

Per chi cerca un’opzione più compatta, HP ha introdotto l’OMEN 35L, in grado di ospitare le stesse configurazioni del 45L, ma in un design più piccolo. La variante Stealth Edition del 35L si distingue per un look completamente nero e senza illuminazione RGB, e sarà utilizzata nei circuiti ufficiali di League of Legends e VALORANT Champions Tour.

Il laptop OMEN 16 è progettato per offrire un equilibrato compromesso tra prestazioni e mobilità, equipaggiato con processori Intel di nuova generazione e schede grafiche NVIDIA fino alla RTX 5070 Ti. Questo portatile include diverse funzionalità software tramite l’OMEN AI, che ottimizza le prestazioni con un clic.

Infine, HP prevede di lanciare i nuovi dispositivi in fasi scaglionate. L’OMEN MAX 45L sarà disponibile a dicembre, mentre gli OMEN 35L e 35L Stealth Edition arriveranno a ottobre, con un prezzo di partenza di 1.499,99 dollari. Dettagli sul prezzo dell’OMEN 16 saranno forniti a breve, con disponibilità prevista entro la fine dell’anno.