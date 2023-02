HP – Cartuccia d’inchiostro 305 3YM61AE, compatibile con HP Deskjet 2300, 2700, HP Serie Dekjet Plus 4100, HP Envy serie 6000, HP DeskJet Envy Pro serie 6400, colore nero, dimensioni normali

Descrizione Prodotto

Cartuccia di inchiostro nero originale HP 305

Stampa documenti con testi nitidi e foto dai colori brillanti con le cartucce di inchiostro originali HP. Scegli la cartuccia con la capacità più adatta alle tue esigenze di stampa e budget. Stampa documenti che non passano inosservati, grazie alle cartucce di inchiostro originali HP appositamente progettate per offrire colori brillanti, oltre a testi nitidi e ben definiti. Affidati alle cartucce di inchiostro originali HP che assicurano prestazioni straordinarie.

Stampe di qualità professionale di cui essere orgogliosi

Assicurati stampe nitide e dai colori brillanti per tutti i tuoi documenti, grazie alle cartucce appositamente realizzate e testate per lavorare in sinergia con la tua stampante e progettate per un utilizzo in assoluta facilità. Scegli le cartucce di inchiostro originali HP progettate per la tua stampante HP. Scopri la qualità di stampa superiore con le cartucce originali HP, progettate per offrire colori brillanti, testi nitidi e neri intensi che non passano inosservati.

Ottieni 10€ con il servizio HP Inchiostro istantaneo: non dovrai mai preoccuparti dell’inchiostro per sempre; avrai l’inchiostro a casa prima che finisca e risparmierai tempo e denaro; goditi un servizio pratico, flessibile e senza compromessi di stampa permanente e a colori a prezzi in bianco e nero, registrati sul sito del produttore

Cartuccia originale HP 305, compatibile con stampanti a getto d’inchiostro HP Deskjet 2300, 2700, HP Serie Dekjet Plus 4100, HP Envy serie 6000, HP DeskKet Envy Pro serie 6400

Ideale per la stampa di foto e documenti da ufficio di qualità professionale con risultati coerenti; la resa media delle cartucce è di 120 pagine

RISPETTOSO DELL’AMBIENTE HP si impegna a creare soluzioni sostenibili, programmi di riciclaggio e smaltimento

Cartuccia con testina integrata: ogni volta che la cartuccia viene sostituita, la testina di stampa viene rigenerata per un nuovo ciclo di lavoro

Solo cartucce originali HP sono progettati specificamente per le stampanti HP e, a differenza di quelli non originali, garantiscono affidabilità e servizi eccezionali