HP 903 Nero, T6L99AE, Cartuccia Originale HP da 300 Pagine, Compatibile con Stampanti HP OfficeJet 6950, OfficeJet Pro 6960 e 6970

COMPATIBILITA’ STAMPANTI: stampanti multifunzione HP Officejet 6950, HP Officejet Pro 6960 e HP Officejet Pro 6970Ottima per stampare sia foto con qualità da laboratorio che documenti per tutti i giorni, con risultati uniformi e di alta qualità; rendimento medio di stampa in pagine: 300 NeroLe cartucce con testina separata offrono il vantaggio di poter cambiare singolarmente il colore esaurito, per ottimizzare le prestazioni della stampante a casa o in ufficio

17,76€ – 15,90 €