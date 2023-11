HP 62 Nero, C2P04AE, Cartuccia Originale HP da 200 Pagine, Compatibile con Stampanti HP Envy 5540, 5642, 5644, 5742, 7640, HP Officejet Moobile serie 200

Descrizione Prodotto

COMPATIBILITA’ STAMPANTI: stampanti All in One HP Envy 5540, 5542, 5543, 5544, 5547, 5640, 5642, 5646, 5740, 5742, 7640, HP Officejet 5740, 5742, HP Officejet 200

Ottima per stampare sia foto con qualità da laboratorio che documenti per tutti i giorni, con risultati uniformi e di alta qualità; rendimento medio di stampa in pagine: 200 Nero

Cartuccia con testina Integrata: ogni volta che si cambia la cartuccia alla stampante, la testina di stampa sarà nuova, offrendo così una definizione di stampa migliore, colori nitidi e precisi

18,32 €