HP 62 Nero, C2P04AE, cartuccia originale HP, compatibile con stampanti HP Envy 5540, 5642, 5644, 5742, 7640, HP Officejet Moobile serie 200

Ideali per chi necessita di qualità di stampa professionale e prestazioni affidabili, pagina dopo pagina, le cartucce di inchiostro originali HP offrono una resa ottimale e risultati che durano nel tempo, dato che coniugano colori vivaci e testo nero nitido. Le cartucce sono studiate per lavorare in sinergia con la stampante HP e offrire affidabilità e qualità. Le cartucce originali HP sono disponibili in più dimensioni, per essere in linea con tutte le esigenze di stampa e assicurare sempre la semplicità di utilizzo: si può infatti scegliere tra cartucce standard e cartucce ad alta capacità, così da ridurre le interruzioni. Sostituisci le cartucce in tutta semplicità e meno frequentemente: grazie alle cartucce originali HP ad alta capacità, potrai raddoppiare il numero di pagine stampate, contribuendo anche al risparmio energetico. I materiali di consumo originali HP sono progettati pensando all’ambiente: HP facilita il risparmio di risorse e carta durante la stampa.

COMPATIBILITA’ STAMPANTI: stampanti All in One HP Envy 5540, 5542, 5543, 5544, 5547, 5640, 5642, 5646, 5740, 5742, 7640, HP Officejet 5740, 5742, HP Officejet 200Ottima per stampare sia foto con qualità da laboratorio che documenti per tutti i giorni, con risultati uniformi e di alta qualità; rendimento medio di stampa in pagine: 200 NeroCartuccia con testina Integrata: ogni volta che si cambia la cartuccia alla stampante, la testina di stampa sarà nuova, offrendo così una definizione di stampa migliore, colori nitidi e precisi

18,99 €