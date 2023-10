HP 305XL Nero, 3YM62AE, Cartuccia Originale HP da 240 Pagine, ad alta capacità, Compatibile con Stampanti HP DeskJet serie 2700, 4100, HP ENVY serie 6020, 6030, 6420, e 6430

Descrizione Prodotto

COMPATIBILITA’ STAMPANTI: HP Deskjet serie 2300, 2700/2700e, HP DeskjetPlus serie 4100/4100e, HP Envy serie 6010/6010e, 6020/6020e, 6030/6030e, 6050/6050e, HP Envy Pro serie 6400/6400e

Ottima per stampare sia foto con qualità da laboratorio che documenti per tutti i giorni, con risultati uniformi e di alta qualità; rendimento medio di stampa in pagine: 240 Nero

Cartuccia con testina Integrata: ogni volta che si cambia la cartuccia alla stampante, la testina di stampa sarà nuova, offrendo così una definizione di stampa migliore, colori nitidi e precisi