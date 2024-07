HP 305 Nero, 3YM61AE, Cartuccia Originale HP da 120 Pagine, Compatibile con Stampanti HP DeskJet serie 2700, 4100, HP ENVY serie 6020, 6030, 6420, e 6430

13,90€

Descrizione Prodotto

Ricevi l’inchiostro e risparmia con HP Instant ink: la stampante monitora i livelli di inchiostro, così riceverai le cartucce a casa ancora prima che tu rimanga senza

COMPATIBILITA’ STAMPANTI: HP DESKJET serie 2300, 2700/2700e; HP DESKJET PLUS serie 4100, 4100e; HP ENVY Serie 6010/6010e, 6020/6020e, 6030/6030e, 6050/6050e; HP ENVY PRO serie 6400, 6400e

Ottima per stampare sia foto con qualità da laboratorio che documenti per tutti i giorni, con risultati uniformi e di alta qualità; rendimento medio di stampa in pagine: 120 Nero

Cartuccia con testina Integrata: ogni volta che si cambia la cartuccia alla stampante, la testina di stampa sarà nuova, offrendo così una definizione di stampa migliore, colori nitidi e precisi