HP 303 Nero e Tricromia, bundle da 2 cartucce originali HP, compatibili con stampanti HP Tango, HP ENVY serie 6200, 7100 e 7800

Famiglia di prodotti: cartuccia d’inchiostro originale HP 303 nero, cartuccia d’inchiostro originale HP 303 Tri-color, cartuccia d’inchiostro originale HP 303XL nero, cartuccia d’inchiostro tricolore originale HP 303XL, HP 303 Photo Value Pack, cartucce d’inchiostro originali HP 303 Tri-color, HP 303, confezione da 2 cartucce d’inchiostro nero/tricolore originali .

HP PENSA ALL’AMBIENTE: oltre 4,7 miliardi di bottiglie di plastica non finiscono nelle discariche perché vengono impiegate nelle nuove cartucce di inchiostro originali HPCOMPATIBILITA’ STAMPANTI: stampanti multifunzione HP Envy 6230, Envy 6232, Envy 6234, Envy 7130, Envy 7134, Envy 7830, HP Tango e Tango XOttima per stampare sia foto con qualità da laboratorio che documenti per tutti i giorni, con risultati uniformi e di alta qualitàLe cartucce con testina separata offrono il vantaggio di poter cambiare singolarmente il colore esaurito, per ottimizzare le prestazioni della stampante a casa o in ufficio