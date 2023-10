HP 302 F6U66AE Cartuccia Originale HP da 190 pagine, Compatibile con Stampanti HP Deskjet serie 1110, 2130, 3630, Envy serie 4520, Officejet serie 3830, 4650, 5220, e 5230, Nero

Descrizione Prodotto

COMPATIBILITA’ STAMPANTI: HP Deskjet serie 1110, 2130, 3630,Envy serie 4520, Officejet serie 3830, 4650, 5220, e 5230

Ottima per stampare sia foto con qualità da laboratorio che documenti per tutti i giorni, con risultati uniformi e di alta qualità; rendimento medio di stampa in pagine: 190 Nero

Cartuccia con testina Integrata: ogni volta che si cambia la cartuccia alla stampante, la testina di stampa sarà nuova, offrendo così una definizione di stampa migliore, colori nitidi e precisi

Nota: l’imballo può variare, ma le caratteristiche del prodotto rimangono le stesse