HP 250 G9: Portatile 15,6″ con Intel N4500, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB con Windows 11 Professional

HP 250 Laptop è la soluzione ideale per chi lavora in movimento grazie al suo design sottile e leggero, oltre al suo ampio rapporto screen-to-body

Perfetto per collaborare a distanza

Un dispositivo entry level per l’uso quotidiano

lavorate con efficienza ai vostri progetti con la potenza di un processore Intel, una memoria da 8 Gb e storage da 256 Gb, Il chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module (TPM) fornisce chiavi di crittografia basata su hardware per proteggere i dati, le e-mail e le credenziali utente la comunicazione faccia a faccia è essenziale. Grazie alla fotocamera HP HD con WDR (Wide Dynamic Range), apparirete sempre al meglio durante le conferenze virtuali, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Modello Cpu

Intel n 4500 Intel n 6000 Amd 5635u Intel n 4500 Intel n 4500

Dimensione Memoria Computer

16 Gb DDR4 16 Gb DDR4 20 Gb DDR4 16 Gb DDR4 8 Gb DDR4

Dimensioni Del Display

FullHD 15,6″ 1920 x 1080 FullHD 15,6″ 1920 x 1080 FullHD 15,6″ 1920 x 1080 FullHD 15,6″ 1920 x 1080 HD 15,6″ 1366 x 768

Dimensioni Disco Rigido

SSD Pci 512 Gb SSD Pci 256 Gb SSD Pci 512 Gb SSD Pci 256 Gb SSD Pci 256 Gb

Tastiera retroilluminata

SI NO SI SI NO

Produttore CPU

INTEL INTEL AMD INTEL INTEL

Mission

la nostra Mission e quella di offrire prodotti con elevate performance al minor costo possibile che ne permettano un utilizzo ottimale per molti anni , La maggior parte dei prodotti da noi venduti viene realizzata in collaborazione dedicata con Acer offrendo un prodotto con prestazioni hardware e software superiori

Supporto ed assistenza

Il nostro servizio di assistenza dedicata ti consente di concentrarti interamente sugli aspetti più importanti del tuo business. L’assistenza è gestita da tecnici italiani, ti basterà semplicemente contattare il nostro supporto che fornirà sempre una soluzione tempestiva

Produttività immediata

Prodotti sempre aggiornati, preconfigurati e quindi pronti all’utilizzo. Grazie a questa scelta, evitiamo agli utenti di perdere tempo nella ricerca ed all’installazione di driver che spesso il device richiede per funzionare correttamente. In questo modo, si è già operativi con un semplice tasto, che non solo vi proietterà nell’accesso del computer, ma darà il via alla vostra esperienza in maniera immediata

Marca: HP

HP 250 G9 Computer portatile 39,6 cm (15.6″) 1366 x 768 Pixel Intel N4500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi Windows 11 Pro

Tipo di prodotto: NOTEBOOK_COMPUTER

Colore: Nero