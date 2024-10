HP 250 G9 – Notebook Portatile con Display HD da 15,6’’, CPU Intel Celeron N4500, 16 GB di RAM DDR4, 512 GB SSD NVMe e Windows 11 Pro Pronto all’Uso

Price: 318,99€

(as of Oct 29, 2024 10:50:26 UTC – Details)





HP 250 G9 Notebook Computer Portatile, Intel n4500, Display HD da 15,6″, Ram da 16 GB DDR4, SSD NVMe da 512 GB, Windows 11 Pro, Pronto All’Uso 🧿 Il nostro Notebook è una SERIE SLIM ultraleggera di soli 1720 grammi, con Processore Intel N4500, frequenza base di 1,10 GHz fino a 2,8 GHz in Modalità burst mode🧿 Lo Schermo del Pc è un 15,6 pollici Antiriflesso HD (1366 x 768 Pixel), il laptop ha una memoria RAM DDR4 da 16 GB, SSD M2 NVMe da 512 GB, Windows 11 Pro 64 bit Italiano (PREATTIVATO)🧿 Software aggiuntivo: Libre Office, Vlc, Chrome, Adobe Reader🧿 Schermo Pc 15,6″ HD Antiriflesso – Tastiera QWERTY ITALIANA con tastierino numerico – Durata batteria da 1,5 a 4 ore🧿 Scheda Video Integrata Intel UHD Graphics – Webcam Pc: Fotocamera frontale 0,3 MP – TrueVision HD – scheda Wi-Fi 5 (802.11a)🧿 Bluetooth 5.0 – Interfacce: 2 USB 3.0, 1 USB Type-C, 1 HDMI, 1 RJ-45 – Jack combinato per cuffia/microfono🧿 Audio 2 altoparlanti stereo microfono array – 1x alimentatore CA – Lettore di schede🧿 Garanzia Italiana 2 anni assistenza sempre garantita con il nostro supporto tecnico Italiano sempre disponibile in caso di richiesta

Notebook Hp 250 G9 Laptop 15 Display Hd 6 pollici Intel Celeron N4500 Cpu 16 Gb Ram Ddr4 512 Gb Ssd Nvme Windows 11 Pro Pronto All’Uso

Marca: Hp

Tipo di prodotto: computer portatile

Colore nero

24 2 cm 35 8 cm 1 99 cm