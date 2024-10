HP 250 G9, Notebook 15.6″ FHD, Intel Core i5-12a Gen, 16GB RAM, SSD 512GB, Windows 11

Price: 498,00€ - 439,00€

(as of Oct 11, 2024 00:30:27 UTC – Details)





HP 250 G9 Laptop offre tutte le funzionalità essenziali per la produttività aziendale in un design sottile e leggero, facile da trasportare. Tutte le funzionalità necessarie per assicurare la massima produttività, a un prezzo contenuto: display da 15,6″, un invidiabile rapporto screen-to-body, un potente processore Intel, memoria rapida, unità di storage, porte per la connessione di periferiche.

Hp Intel i5-1235u G9 (Fino A 4,4Ghz Frequenza Turbo Max), Monitor Da 15,6″ Antiriflesso Fhd Anti-Glare, Dimensioni (LxPxH)35.8Cm x 24.2Cm x 1.99Cm- Peso: 1.74Kg – Colore: Grigio

Ram :16Gb Ddr4 – Ssd M.2 Sdram-PcIe Nvme 500Gb – Scheda Grafica Integrated Iris Intel -Tastiera Qwerty Italiana Con Tastierino Numerico – Batteria Lunga Durata agli Ioni Di Litio.

Fotocamera Frontale- Connettività Wireless Wi-Fi – Bluetooth – Interfacce: 1xUsb-C 3.2 Gen 1, 2x Usb 3.2 Gen 1, 1 Hdmi 1.4b – 1 Rj-45 Lan – 1 Jack Combinato Per Cuffia/Microfono – Caratteristiche Audio Altoparlanti Stereo Audio – 1x Alimentatore Ca, Il Notebook Non Ha Lettore Dvd, Lettore Schede

Licenza Windows 11 Professional (No Dvd) Già Installato, Antivirus. Offriamo 24 Mesi Di Garanzia Ufficiale Hp (Siamo Partner). In Caso Di Difetto, il Prodotto Viene Controllato e Riparato. Offriamo Massima Sicurezza Al Vostro Acquisto.

Il Prodotto è Nuovo, Per Configurare e Testare Il Prodotto, i Nostri Tecnici Provvederanno Alla Prima Accensione Per l’Installazione Del Sistema Operativo, Driver. (Aperto e Richiuso Solo Per Configurarlo). In Caso Di Restituzione Il Prodotto Deve Essere Restituto Con Lo Scatolo Originale In Quanto Rappresenta L’unicità Del Componente Stesso.