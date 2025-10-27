17.1 C
Lavoro

Housekeeper Villa Host – Stagione 2026 in Costa Dolce con Alloggio Incluso

Titolo lavoro: Housekeeper Villa Host – Stagione 2026

Azienda: Rosewood Hotel Group

Descrizione lavoro:
La figura cercata come Housekeeper Villa Host presso Rosewood Castiglion del Bosco sarà responsabile di offrire un servizio di ospitalità personalizzato, assicurandosi che ogni villa soddisfi gli standard di lusso e comfort richiesti. È fondamentale possedere esperienze pregresse nel settore dell’ospitalità e aver sviluppato ottime capacità relazionali e organizzative. Tra i vantaggi offerti dall’azienda ci sono opportunità di crescita professionale, un ambiente di lavoro stimolante e possibilità di formazione continua.

Località: Italia

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 00:37:42 GMT

