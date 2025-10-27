Housekeeper Villa Host – Stagione 2026 in Costa Dolce con Alloggio Incluso

Titolo lavoro: Housekeeper Villa Host – Stagione 2026



Azienda: Rosewood Hotel Group



Descrizione lavoro:

La figura cercata come Housekeeper Villa Host presso Rosewood Castiglion del Bosco sarà responsabile di offrire un servizio di ospitalità personalizzato, assicurandosi che ogni villa soddisfi gli standard di lusso e comfort richiesti. È fondamentale possedere esperienze pregresse nel settore dell’ospitalità e aver sviluppato ottime capacità relazionali e organizzative. Tra i vantaggi offerti dall’azienda ci sono opportunità di crescita professionale, un ambiente di lavoro stimolante e possibilità di formazione continua.



Località: Italia



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 00:37:42 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!