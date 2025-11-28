7.7 C
Roma
venerdì – 28 Novembre 2025
Lavoro

Housekeeper manager a Milano per gestione di team di pulizie

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Posizione lavorativa: Housekeeper manager

Azienda: Direzione Lavoro Group

Descrizione lavoro: Pomezia UN/UNA HOUSEKEEPER MANAGER. Responsabilità principali: Coordinare e supervisionare un team di circa 10 cameriere… come Housekeeper Manager o ruolo analogo in strutture alberghiere Capacità di coordinamento di team e gestione dei turni di lavoro…

Località: Pomezia, Roma

Data pubblicazione: Wed, 24 Sep 2025 06:12:12 GMT


Candidati Ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Estrazioni Lotto e Superenalotto in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.