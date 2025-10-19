17.8 C
Roma
domenica – 19 Ottobre 2025
Lavoro

Housekeeper ai Piani a Milano – Unisciti a un Team di Eccellenza!

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Housekeeper/Camerier* ai piani

Azienda: Castel Badia

Descrizione lavoro:
Cerchiamo una persona precisa e attenta ai dettagli per unirsi al nostro team come addetta ai piani. Le principali responsabilità includono la pulizia e la manutenzione delle camere, garantendo standard elevati di igiene e ordine. È richiesta un’esperienza pregressa nel settore delle pulizie, capacità di lavorare in autonomia e una forte etica professionale. Offriamo un ambiente di lavoro collaborativo e opportunità di crescita professionale nel settore dell’ospitalità.

Località: Brunico, Bolzano

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 01:09:02 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Nuove speranze nella lotta contro il cancro in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.