Housekeeper ai Piani a Milano – Unisciti a un Team di Eccellenza!

Titolo lavoro: Housekeeper/Camerier* ai piani



Azienda: Castel Badia



Descrizione lavoro:

Cerchiamo una persona precisa e attenta ai dettagli per unirsi al nostro team come addetta ai piani. Le principali responsabilità includono la pulizia e la manutenzione delle camere, garantendo standard elevati di igiene e ordine. È richiesta un’esperienza pregressa nel settore delle pulizie, capacità di lavorare in autonomia e una forte etica professionale. Offriamo un ambiente di lavoro collaborativo e opportunità di crescita professionale nel settore dell’ospitalità.



Località: Brunico, Bolzano



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 01:09:02 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!