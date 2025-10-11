Housekeeper a Roma: Un’opportunità per lasciare il tuo segno in un ambiente elegante

Titolo lavoro: Housekeeper



Azienda: Rosewood Castiglion del Bosco



Descrizione lavoro:

Rosewood cerca un Housekeeper per garantire un’esperienza eccezionale agli ospiti, mantenendo elevati standard di pulizia e ordine nelle aree comuni e nelle camere. Le responsabilità includono la gestione delle attività quotidiane di pulizia, il controllo degli stock di biancheria e l’assistenza al personale nel fornire un servizio di alta qualità. È richiesta esperienza pregressa nel settore alberghiero, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in team. I vantaggi comprendono un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di crescita professionale e incentivi competitivi.



Località: Montalcino, Siena



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 02:37:34 GMT

