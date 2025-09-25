House of Guinness: la storia irlandese che conquista Netflix

Steven Knight, noto sceneggiatore e regista inglese, ritorna con una nuova serie intitolata “House of Guinness”, disponibile su Netflix dal 25 settembre. Questa serie non si concentra semplicemente sulla storia del famoso birrificio irlandese fondato da Arthur Guinness, ma esplora le vite dei suoi quattro figli e il loro impatto nella società di Dublino e New York nel XIX secolo.

La trama inizia dopo la morte di Sir Benjamin Guinness, figura chiave che ha portato il birrificio a un nuovo livello. Attraverso le sue vicende e quelle di personaggi collegati al birrificio, la serie riflette su temi di famiglia, politica e le tensioni sociali in Irlanda dell’epoca. La narrativa è arricchita da riferimenti storici e culturali, promettendo uno spaccato incisivo di un periodo cruciale per il Paese.

Il regista Tom Shankland e Mounia Akl offrono una messa in scena che combina atmosfere cupe e intensità visiva, simile a quella di “Peaky Blinders”, un’altra creazione di Knight. I primi tre minuti della serie catturano immediatamente l’attenzione con un’introduzione potente sulla creazione della birra, presentata in modo spettacolare.

Tra i membri del cast spicca Jack Gleeson, noto per il suo ruolo in “Game of Thrones”. La serie, con una narrazione avvincente e una regia energica, si distingue per la sua capacità di unire intrattenimento e storia, meritando una valutazione molto positiva.