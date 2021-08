Le riprese di House of Gucci sono durate poco più di due mesi, ma in realtà l’idea di questo film è nata quasi 20 anni fa. Nel giugno del 2006 Ridley Scott doveva girare il film sulla storia dell’omicidio di Maurizio Gucci. Il regista aveva già pensato ai due attori protagonisti ed aveva contattato Angelina Jolie per vestire i panni di Patrizia Reggiani e Leonardo DiCaprio per interpretare suo marito Maurizio. Il progetto è stato rimandato per diversi anni, fino ad essere accantonato nel 2012.

La figlia del regista, Jordan Scott, nel 2013 è subentrata nel progetto e pare siano partite anche delle trattative con alcune star, tra cui Penelope Cruz, che avrebbe dovuto essere la protagonista del film. Ma anche in questo caso è stato un nulla di fatto e House of Gucci sembrava destinato a finire nel cestino. Nel 2016 però Wong Kar-wai ha assunto la regia del film, con Charles Randolph incaricato di scrivere la sceneggiatura del film e in questo caso per Patrizia Reggiani il regista ha pensato a Margot Robbie. Ennesimo piano andato in fumo, ma nel 2019 Ridley Scott è tornato alle redini ed ha scelto Lady Gaga per interpretare la vedova Gucci.

Angelina, Penelope e Margot sono stupende, ma la Germanotta è la scelta migliore che potessero fare per il personaggio di Patrizia Reggiani. Con il cucchiaino sbattuto sulla tazzina e l’iconico ‘nel nome del padre, del figlio e della famiglia Gucci‘ mi ha già conquistato.

House of Gucci: il trailer in italiano.



This section of the HOUSE OF GUCCI wiki is a trip pic.twitter.com/2B2Xq8ICCq — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) July 31, 2021

They were eyeing Angelina Jolie and Penelope Cruz but Lady Gaga was born to play Patrizia Reggiani. pic.twitter.com/52YYse1zGN — LADY GUCCI 🇮🇹 (@PopeChromaticus) August 2, 2021