Finalmente ci siamo, a distanza di 5 mesi dalle riprese in Italia, ieri sono usciti i poster di House of Gucci. Oltre alle foto promozionali (in cui Jared Leto è irriconoscibile) stamani la MGM Studios ha rilasciato anche il trailer dell’attesissimo film di Ridley Scott. Due minuti meravigliosi con una Germanotta davvero somigliante a Patrizia Reggiani (con un tocco di Dora Moroni e Marcella Bella) e una chiusura iconica: “Father, Son and the House of Gucci“.



