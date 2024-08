Houlihan Lokey acquisisce Waller Helms Advisors

– Houlihan Lokey, banca d’investimento globale specializzata in M&A, mercati dei capitali e ristrutturazioni finanziarie, ha annunciato l’acquisizione di Waller Helms Advisors, societa` di consulenza indipendente che fornisce servizi di investment banking a clienti dei settori assicurativo e di wealth management. L’operazione conferma Houlihan Lokey come il principale advisor di investment banking in questi settori e sottolinea la leadership dell’azienda nel settore dei servizi finanziari globali, si legge in una nota. Il perfezionamento dell’operazione e` previsto entro il 31 dicembre 2024, dopo le approvazioni normative.

Fondata nel 2014, Waller Helms, con sede a Chicago, fornisce servizi di consulenza in relazione a fusioni e acquisizioni, raccolta di capitali privati e servizi di valutazione, assistendo clienti principalmente nei settori delle assicurazioni e della gestione patrimoniale. Dalla sua fondazione, la societa` ha fornito consulenza in oltre 230 operazioni per un valore complessivo di oltre 40 miliardi di dollari.

I quasi 50 professionisti finanziari di Waller Helms, tra cui 13 Managing Director, entreranno a far parte del Financial Services Group di Houlihan Lokey. James Anderson, Chief Executive Officer di Waller Helms, entrera` a far parte del gruppo come Managing Director e Global Co-Head del Financial Services Group, insieme a Jeffrey Levine, dei Financial Services. Inoltre, John Waller e David Helms, co-fondatori di Waller Helms, entreranno a far parte della banca in qualita` di Managing Director per sostenere e migliorare ulteriormente l’acquisizione dei clienti nel settore dei servizi finanziari. L’acquisizione aggiunge professionisti del settore finanziario a Chicago, New York, Miami e nell’area di Atlanta.

“L’aggiunta di questo gruppo di banchieri di talento e` altamente complementare alla nostra piattaforma di Financial Services, che si aggiunge in modo significativo alle nostre attuali capacita` di copertura in numerosi sotto-settori del settore assicurativo e della gestione patrimoniale – ha dichiarato Jeffrey Levine – Su base combinata, il Gruppo e` ora il primo advisor per i clienti dei settori assicurativo e di gestione patrimoniale“.

