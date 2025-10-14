Hotel sostenibili in Alto Adige: premi e innovazioni eco-friendly

Durante la giornata inaugurale della 49ª edizione di Hotel, la fiera internazionale per professionisti dell’ospitalità, sono stati annunciati i vincitori dell’Hotel Sustainability Award. Questo premio, giunto alla settima edizione, ha visto oltre 70 candidature, segno dell’interesse crescente per soluzioni sostenibili nel settore.

La competizione ha avuto cinque categorie principali. Tra queste, tre erano destinate agli espositori: Sustainable Food & Drink, Circular Product Design e Sustainable Technology, mentre due erano rivolte agli operatori del settore turistico: Sustainable Tourism Pioneers 360° e Better Together. I vincitori hanno ricevuto visibilità su diverse testate e premi specifici, inclusi pacchetti marketing e contributi economici per la crescita delle strutture.

Nella categoria Sustainable Food & Drink, il primo premio è andato a Gastrofresh per la sua carne suina dell’Alto Adige, mentre al secondo posto si è classificato Progetto Floriamo, specializzato in prodotti bio. La categoria Circular Product Design ha visto il trionfo di Organoid Srl, premiata per le sue superfici naturali. Il secondo posto è andato a ClayTEC Lehmputz, mentre il terzo a Collezione Cesare.

Per la Sustainable Technology, ha vinto E-CarSharing di AlpsGo, che offre veicoli elettrici condivisi. Seconda e terza posizione sono andate rispettivamente a Wörndle Interservice e Flaskk ONE. Nella categoria Sustainable Tourism Pioneers 360°, il premio è stato assegnato a Hotel & Gasthof Zum Hirschen per il suo approccio integrato. Infine, Better Together ha visto vincitore CompostDiVino, che trasforma residui vinicoli in energia rinnovabile.

L’evento continuerà fino al 16 ottobre, rappresentando un punto di riferimento per un’ospitalità sostenibile e innovativa.