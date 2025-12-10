Hotel galleggiante sostenibile

Negli ultimi anni l’hôtellerie ha dimostrato di non conoscere limiti, proponendo strutture sempre più innovative e spettacolari. Un nuovo progetto di hotel galleggiante combina sostenibilità e comfort estremo, immaginando un maxi-hotel che sorge direttamente in mezzo all’oceano.

La struttura, che ricorda un grattacielo orizzontale, offre all’interno tutto ciò che un ospite può desiderare: piscine, spa, palestra, aree verdi e spazi per lo svago più esclusivo. Il progetto, chiamato Eco-Floating Hotel, è stato ideato dallo studio turco Hayri Atak Architectural Design Studio e prevede una struttura in grado di autoprodurre l’energia necessaria al suo funzionamento grazie al movimento di rotazione che compie in 24 ore.

Con una superficie di oltre 35.000 metri quadrati, il complesso prevede 152 camere, piscine esterne, una spa, una palestra, campi da minigolf e un eliporto. La struttura include anche un sistema di raccolta e trattamento delle acque piovane e un impianto per ridurre al minimo la produzione di rifiuti, rafforzando la sua vocazione sostenibile. La rotazione dell’hotel sarebbe quasi impercettibile per gli ospiti, con l’unico segnale tangibile costituito dalla vista dalle finestre, in costante cambiamento.