Hotel Costiera: il mistero svela la bellezza italiana

Da StraNotizie
È stata presentata in anteprima a Roma la nuova serie di Prime Video “Hotel Costiera”, con Jesse Williams, noto per il suo ruolo in Grey’s Anatomy, nei panni di un ex marine italo-americano. Il protagonista si trasferisce nella Costiera Amalfitana per indagare sulla scomparsa di una donna, affrontando anche varie altre sfide.

La serie è una produzione italo-americana che debutterà in esclusiva su Prime Video il 24 settembre. La regia è affidata a Adam Bernstein, famoso per il suo lavoro in serie iconiche come Breaking Bad, Fargo e Scrubs.

Tra gli attori del cast figurano anche Pierpaolo Spollon, Maria Chiara Giannetta, Elettra Lamborghini e altri.

