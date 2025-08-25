Hotel Costiera: il mistero di Positano con Jesse Williams

Un sorso di limoncello e un panorama incantevole fanno da sfondo a “Hotel Costiera”, la nuova serie italiana in sei episodi disponibile su Prime Video. La piattaforma ha recentemente presentato il trailer e annunciato l’uscita per il 24 settembre, rivelando un progetto che mescola azione, ironia e paesaggi mozzafiato. Protagonista della storia è Jesse Williams, noto per il suo ruolo in “Grey’s Anatomy”, che lascia il camice per interpretare un affascinante ex marine.

In “Hotel Costiera”, Jesse Williams veste i panni di Daniel De Luca, un uomo di origini italiane che ritorna nel suo paese d’infanzia per svolgere un compito speciale: diventare il risolutore dei problemi di uno degli alberghi più lussuosi al mondo a Positano. Questo ruolo sembra perfetto per il suo carisma e il suo talento nell’azione.

La trama ruota attorno alla tumultuosa vita di Daniel, che deve gestire le esigenze eccentriche degli ospiti dell’hotel e, in parallelo, affrontare una missione personale: trovare Alice, una delle figlie del proprietario, scomparsa un mese prima. Questo viaggio lo porterà a confrontarsi con un lato oscuro che si cela dietro il glamour del lusso, mettendo alla prova le sue capacità.

A arricchire il cast ci sono anche talenti italiani come Maria Chiara Giannetta, Antonio Gerardi, e molti altri, affiancati da attori internazionali come Jordan Alexandra e il francese Jean-Hugues Anglade. La regia è affidata a Adam Bernstein, vincitore di un Emmy, noto per lavori come “Breaking Bad” e “Better Call Saul”.