Hotel Bellevue di Pesaro entra nel network Bwh

Oggi inizia la nuova stagione all’Hotel Bellevue di Pesaro, che entra a far parte del Gruppo BWH Hotels Italia & Malta con il brand Sure Hotel Collection by Best Western. Prenotabile attraverso i canali BWH, l’hotel è pronto a ricevere gli ospiti sulla splendida costa adriatica. L’Hotel Bellevue, un 3 stelle sul lungomare di Pesaro, è situato nel capoluogo della provincia di Pesaro e Urbino, nella ricca regione delle Marche, nota per le sue ampie spiagge sabbiose e il patrimonio culturale.

Pesaro è una meta ideale per tutti, dai giovani in cerca di svago alle famiglie, grazie all’offerta di attività balneari. L’hotel è particolarmente attento alle famiglie, offrendo servizi come mini club, baby-sitting e un’attenzione specifica alla nutrizione dei bambini. La struttura dispone di 60 camere e spazi comuni ristrutturati, progettati per garantire un comfort moderno.

Lucia Signorini, proprietaria dell’hotel, ha commentato l’entusiasmo per l’ingresso nel Gruppo BWH, evidenziando l’obiettivo di offrire un soggiorno ideale con la possibilità di godere delle bellezze naturali e culturali di Pesaro. Fabrizio Doria, Chief Development Officer di BWH Hotels Italia & Malta, ha sottolineato l’importanza dell’Hotel Bellevue nel network, evidenziando la sua posizione privilegiata e l’offerta di qualità per i turisti.

L’Hotel Bellevue offre una posizione strategica, con accesso diretto al mare e al centro città. Dispone di aree comuni ristrutturate, un ristorante con cucina tipica, un bar, una piscina con vista mare e una jacuzzi esterna. Gli ospiti possono anche usufruire di una palestra e di un’area fitness, oltre al noleggio gratuito di biciclette e a un garage interno per maggiore comfort.