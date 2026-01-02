Hotel a Bologna per viaggi di lavoro

Oltre novemila presenze straniere in un solo anno rappresentano quasi il 40% delle presenze totali di un hotel. Questo dato emerge dal bilancio annuale dell’Anusca Palace di viale Terme, che ha preso la strada della personalizzazione dei servizi in base alla clientela. La direttrice dell’Anusca Palace, Stefania Gullini, sottolinea che l'”invasione” estera non è una novità per l’hotel a quattro stelle, poiché il trend è questo da diversi anni, con cambiamenti nella nazionalità d’arrivo della clientela legati alle proprietà delle aziende che cambiano nel territorio.

Gli arrivi nell’hotel sono strettamente legati alle aziende del territorio, con clienti che giungono in città per seguire corsi di aggiornamento o partecipare a meeting in aziende della zona, come quelle industriali di Castel Guelfo, Ozzano dell’Emilia e Medicina. Trattandosi di viaggi di lavoro, raramente i clienti si affacciano in città, magari per visitare il vicino Golf Club o sfruttare le Terme dall’altro lato della strada.

I novemila stranieri giunti al Palace nell’ultimo anno rappresentano una parte significativa delle 24 mila presenze totali. I francesi sono i più numerosi, con quasi 1.500 presenze, seguiti dai paesi anglosassoni e dalla Germania. Inoltre, ci sono stati oltre 300 arrivi dall’India. Questi dati dimostrano la varietà della clientela internazionale dell’Anusca Palace.