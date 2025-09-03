Hostess e Steward di Stazione – Roma

Randstad Italia – divisione Hospitality & Retail, ricerca per l’azienda cliente ITALO – Nuovo trasporto viaggiatori S.p.A., 3 figure di:
HOSTESS E STEWARD DI STAZIONE
Si offre:
- Inserimento in azienda
- RAL indicativa tra 22.000€ e 28.000€
Requisiti:
- Diploma di maturità
- Esperienza nel settore hospitality o simile
- Ottime capacità comunicative
- Buona presenza
- Disponibilità a lavorare su turni
Benefit:
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro dinamico
- Opportunità di crescita professionale
Se interessato, invia il tuo CV!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Randstad ricerca HOSTESS E STEWARD per ITALO. Requisito chiave: ottime doti comunicative. Beneficio: RAL tra 22.000€ e 28.000€.
In Exein, cerchiamo esperti in sicurezza IoT per proteggere i dispositivi globalmente. Richiesta: esperienza in machine learning. Beneficio: contribuire a un ecosistema innovativo.
Cerchiamo un Presales Manager per guidare proposte innovative in Analytics e CRM. Richiesta esperienza tecnica; beneficio: impatto diretto su progetti strategici.
Ruolo: Manutentore elettrico per macchinari. Requisito: Esperienza in manutenzione elettrica. Beneficio: Stabilità e crescita professionale.
Paladino Costruzioni S.r.l offre servizi edili e manutenzione impianti; requisito chiave: professionalità. Beneficio: elevati standard di qualità.