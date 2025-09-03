23.9 C
Lavoro

Hostess e Steward di Stazione – Roma

Randstad Italia – divisione Hospitality & Retail, ricerca per l’azienda cliente ITALO – Nuovo trasporto viaggiatori S.p.A., 3 figure di:

HOSTESS E STEWARD DI STAZIONE

Si offre:

  • Inserimento in azienda
  • RAL indicativa tra 22.000€ e 28.000€

Requisiti:

  • Diploma di maturità
  • Esperienza nel settore hospitality o simile
  • Ottime capacità comunicative
  • Buona presenza
  • Disponibilità a lavorare su turni

Benefit:

  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro dinamico
  • Opportunità di crescita professionale

Se interessato, invia il tuo CV!


