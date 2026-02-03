13 C
Hospice Empoli Senza Psicologo, Allarme Cure Palliative

CON LA FINE DI GENNAIO LO PSICOLOGO AZIENDALE DELL’HOSPICE SAN MARTINO DI EMPOLI È STATO SPOSTATO AD ALTRO SERVIZIO. PER L’ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’HOSPICE” È IL TERZO PSICOLOGO A MANCARE ALLA STRUTTURA IN UN SOLO ANNO E NON SI HA NOTIZIA DI UNA SOSTITUZIONE.

GLI “AMICI DELL’HOSPICE”, ONLUS DI SUPPORTO ALLE CURE PALLIATIVE, SEGNALANO CON PREOCCUPAZIONE CHE L’ULTIMO PSICOLOGO DELLA STRUTTURA HA TERMINATO IL SUO SERVIZIO. SOTTOLINEANO COME L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE, PUR FORNENDO ASCOLTO E SUPPORTO, NON POSSA SOSTITUIRE LA TERAPIA PSICOLOGICA DI UN PROFESSIONISTA.

LA SITUAZIONE RIGUARDA ANCHE ALTRE FIGURE: NON SONO STATE SOSTITUITE LE DUE PSICOLOGHE CHE SVOLGEVANO ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE PER GLI OPERATORI E SEGUIVANO I PAZIENTI A DOMICILIO. SECONDO L’ASSOCIAZIONE, QUESTA CONDIZIONE È COMUNE A TUTTI E CINQUE GLI HOSPICE DELL’ASL TOSCANA CENTRO.

LA LEGGE 38 DEL 2010 STABILISCE CHE LA PRESENZA DELLO PSICOLOGO È FONDAMENTALE E RAPPRESENTA UN REQUISITO MINIMO PER LE STRUTTURE DI ASSISTENZA AI MALATI IN FASE TERMINALE. LA SUA PRESENZA, ANCHE SALTUARIA, È CONSIDERATA UN SUPPORTO CRUCIALE PER LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA, IL BENESSERE DEI PAZIENTI E LA SALUTE PSICOFISICA DEGLI OPERATORI. L’ASSOCIAZIONE SPERA CHE L’ASL VALUTI LE RICADUTE DI QUESTE DECISIONI SUI CITTADINI.

