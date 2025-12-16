Hortus Harmonicus a Livorno

Nel quadro della prima edizione di Hortus Harmonicus, il nuovo festival di musica barocca nato a Livorno e ideato da Federico Maria Sardelli e Roberto Sbolci, il pubblico avrà l’occasione di assistere a speciali prove aperte ospitate nella suggestiva Sala del Grande Rettile, tra le opere della Sezione Arte Contemporanea del Museo della Città. Le sessioni offriranno uno sguardo privilegiato sul lavoro dei musicisti coinvolti nel festival, concepito come un “giardino immaginario” in cui coltivare bellezza, spiritualità e nuovi incontri con la musica antica.

Le prove aperte saranno un’occasione unica per avvicinarsi al processo creativo che accompagna la riscoperta del repertorio barocco e, in particolare, alla restituzione musicale di La costanza trionfante di Antonio Vivaldi, opera perduta e recentemente ricostruita dal maestro Sardelli. Il calendario delle prove aperte prevede tre sessioni: mercoledì 17 dicembre dalle 16.00 alle 19.00, giovedì 18 dicembre dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.

Nell’atmosfera di ricerca e condivisione che caratterizza Hortus Harmonicus, le prove aperte permetteranno di scoprire da vicino l’approccio degli interpreti, protagonisti di un festival che segna la nascita di un nuovo spazio dedicato alla musica antica a Livorno. Il festival, sostenuto dal Comune di Livorno, dalla Fondazione Teatro Goldoni e dalla Diocesi, rappresenta un invito a entrare in un “orto armonico” dove tradizione e ricerca dialogano con il presente, aprendo nuove prospettive per la conoscenza e la fruizione del patrimonio musicale barocco. Per informazioni, è possibile contattare il Museo della Città di Livorno, in Piazza del Luogo Pio, 19, telefonando al 0586 824551 o inviando un’e-mail a [email protected].