Horner lascia la Red Bull: un’era di successi in F1 finisce

Christian Horner e la Red Bull hanno concluso il processo di uscita dell’ex team principal, due mesi dopo la sua rimozione. La Red Bull ha comunicato la notizia senza fornire dettagli sull’accordo. Horner era stato sollevato dal suo incarico con effetto immediato e sostituito da Laurent Mekies. Oliver Mintzlaff, amministratore delegato per i progetti aziendali e gli investimenti di Red Bull, ha ringraziato Horner per il lavoro svolto negli ultimi vent’anni, sottolineando come la sua dedizione abbia contribuito a rendere la Red Bull Racing uno dei team più vincenti della Formula 1.

Horner ha espresso il suo orgoglio per quanto realizzato insieme al team, riflettendo sul percorso iniziato nel 2005 e sulle vittorie in campionati e gare. Ha messo in evidenza la sua soddisfazione nel riunire e guidare un gruppo talentuoso, in grado di sfidare i più grandi marchi automobilistici.

Nel suo saluto, Horner ha ringraziato sponsor e partner per il loro supporto e ha riconosciuto il contributo dei tifosi, sottolineando che senza di loro la Formula 1 non esisterebbe. Ha dedicato parole di gratitudine agli azionisti, in particolare a Dietrich Mateschitz, e a coloro che lo hanno supportato durante il suo periodo in Red Bull. Horner lascia la squadra dopo un’impressionante carriera, con otto titoli mondiali per i piloti, sei titoli costruttori e oltre 120 vittorie nelle gare.