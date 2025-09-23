Horner lascia la Red Bull: il futuro della F1 in discussione

Christian Horner ha lasciato il suo ruolo di team principal e CEO del team Red Bull Racing, dopo un lungo periodo di leadership. Ha raggiunto un accordo economico di risarcimento con la squadra, stimato tra 70 e 100 milioni di dollari.

Horner ha guidato la Red Bull dal 2005, portando il team a vincere otto titoli piloti e sei titoli costruttori. Tuttavia, a seguito di conflitti interni iniziati dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, la sua posizione è stata messa a repentaglio. Pur avendo perso alcune responsabilità, ha continuato a lavorare fino al licenziamento ufficiale, accompagnato dall’accordo di uscita.

L’accordo è riservato, ma sostituisce il suo contratto originale, valido fino al 2030. Horner ha espresso il suo orgoglio per aver guidato la Red Bull, sottolineando i record raggiunti e il team costruito nel corso degli anni. Anche Red Bull ha ringraziato Horner per il suo impegno e la sua esperienza.

La conclusione del suo rapporto con Red Bull apre a Horner l’opportunità di esplorare nuovi ruoli in Formula 1 a partire dalla stagione 2026. Si è vociferato di un possibile collegamento con il team Alpine, anche se il nuovo CEO ha negato che la squadra sia in vendita.

La partenza di Horner segna la fine di un’era per Red Bull, che dovrà ora trovare un nuovo leader capace di mantenere i risultati ottenuti finora. Inoltre, con il progetto del motore Powertrains 2026 in collaborazione con Ford, le sfide tecniche e organizzative si preannunciano sempre più complesse.