HORJOR Adattatore USB C Femmina a USB Maschio,Connettore Cavo Caricatore Tipo C,Adattatore USB Tipo C OTG per iPhone 11 12 13 Pro Max,SE,Airpods,iPad Mini 6 Air 4 5,Samsung Galaxy S20 S21 S22 Plus

Descrizione Prodotto

[Trasferimento dati Veloce] questo adattatore può fornire una velocità di trasmissione dati fino a 5 Gbps, Velocità di trasferimento dati USB 3.0 standard.

[Carica Rapida & Sicuro] Fino a 3 ampere di corrente di uscita. adattatore usb di tipo c femmina a USB-A a ricarica rapida; ogni adattatore USB ha un resistore da 56KΩ integrato per garantire una ricarica e una trasmissione dati sicure e durature

[Compatibilità universale] applications for all Type-C devices, È possibile collegare facilmente qualsiasi periferica USB-C (cavo USB Type-C, unità flash USB Type-C, hub USB Type-C) che utilizza il nuovo connettore USB-C.

[Design Perfetto] il corpo in lega di zinco previene i graffi, che è più sicuro di altri adattatori in plastica, piccolo e compatto e può funzionare semplicemente inserendolo, il che è comodo e veloce

[NON supporto] Magsafe,lighning porta,trasferimento di segnali video(trasferimento di segnali video

3,99 €