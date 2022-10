Horizon torna con una remaster di Zero Dawn e un gioco online su PS5 e PC

Secondo alcuni rumor, Sony e lo sviluppatore Guerrilla Games sarebbero al lavoro su due progetti non ancora annunciati relativi alla saga di Horizon, da poco arrivata su PS4 e PS5 con il nuovo capitolo Forbidden West e in procinto di apparire anche nella lineup di lancio di PlayStation VR2 con Horizon Call of The Mountain. In particolare, Guerrilla starebbe lavorando a una versione remastered per PS5 di Horizon Zero Dawn, il primo capitolo della serie. Si tratterebbe di una riedizione aggiornata con la grafica di Forbidden West per la nuova console Sony, con annesso supporto al controller DualSense, ray tracing e risoluzione 4K nativa. Anche le impostazioni di accessibilità saranno ritoccate per essere più simili a Forbidden West. Sembra che sia in programma anche una versione online del gioco che coinvolgerà tutte le tribù presenti nell’intera serie, con la possibilità di interpretare qualsiasi personaggio dell’epopea fantasy dello sviluppatore olandese. In particolare, la versione online di Horizon dovrebbe uscire per PlayStation 5 ma anche su PC, dove Zero Dawn è stato pubblicato tre anni dopo il debutto su PS4, nel 2017.