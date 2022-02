Sony Interactive Entertainment ha installato una statua di Aloy a Firenze, in piazza Madonna della Neve nel Complesso delle Murate, per celebrare il lancio del gioco per PS5 e PS4 Horizon Forbidden West. La statua sarà esposta da oggi fino al 27 febbraio, mentre il gioco sarà disponibile da domani, 18 febbraio. “La storia di Aloy ci racconta la capacità, da parte dell’industria videoludica, di trasportare nella dimensione del videogioco storie e temi universali, mettendo al centro il giocatore, e permettendogli di vivere e giocare storie profonde e articolate, vestire i panni di personaggi incredibilmente sfaccettati, senza perdere mai di vista l’opportunità di sognare”, spiega Marco Saletta, General Manager Sony Interactive Entertainment Italia. “Un modello di riferimento straordinariamente stimolante per le giovani generazioni e uno sguardo su un futuro possibile, stavolta non solo per il contesto videoludico”.

SIE Italia ha deciso inoltre di sostenere Event Horizon School of Digital Art, realtà attiva in Italia nella preparazione alle professioni dell’intrattenimento, grazie a 40 corsi di formazione per altrettanti studenti che desiderino avvicinarsi all’industria del videogioco. “Siamo contenti che Sony Interactive Entertainment Italia abbia scelto Firenze per questo progetto. Il settore del gaming è cresciuto moltissimo negli anni e crescerà ancora. Anche a Firenze ci sono realtà che sono legate a questo medium e sono sicuro che nei prossimi anni saranno molte le attività che nasceranno legate al panorama videoludico”, ha detto l’Assessore alle attività economiche Federico Gianassi. “A fronte di questa crescita occorre sicuramente una maggiore attenzione anche alla formazione dei più giovani che sono i principali utilizzatori di questi strumenti. Questa iniziativa mi sembra tenga insieme diversi aspetti e provi a mettere l’accento, attraverso la protagonista, anche sul valore della diversità”.