Hoover Ultra Vortex MBC500UV 011: Battimaterasso con Luce UV-C, 500W, Antiacaro e Antibatterica, Rimuove Allergeni e Polvere con 3 Programmi – Rosso

Hoover è un marchio internazionale che mette le tendenze sul mercato da oltre 100 anni con prodotti innovativi high-tech e un design raffinato e all’avanguardia. La priorità assoluta di Hoover è migliorare il benessere delle persone, offrendo allo stesso tempo elettrodomestici potenti e affidabili.

Ottimo per imbottiti: il batti materasso Ultra Vortex rimuove gli allergeni, la polvere e gli acari della polvere dai tuoi materassi e da tutti gli imbottiti di casa come divani, cuscini e guanciali

Indicato per chi soffre di allergie: il batti materasso Hoover Ultra Vortex ti aiuta a mantenere un ambiente sano e salutare per la tua famiglia rimuovendo acari, polvere e allergeni da materassi, cuscini e divani

3 modalità per una pulizia profonda: modalità aspirazione, modalità roll & beat e modalità lampada UV

Lampada UV-C: progettata per uccidere fino al 99,9% dei batteri, allergeni e acari della polvere, oltre che prevenirne la ricomparsa

Turbo spazzola per peli animali: il batti materasso Ultra Vortex è il prodotto ottimo per chi ha in casa animali domestici; la speciale Turbospazzola, infatti, rimuove i peli di animali domestici da tutti gli imbottiti di casa