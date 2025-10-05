Hoover HMC5: Protettore Materasso con 4 Funzioni Automatiche

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€149.00 – €124.57
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Hoover Mattress Protector HMC5, 4 Automatic Functions: Typing, Suction, UV Lamp and Drying, Lightweight Specifically for Dust Mite Elimination, Ideal for Beds, Sofas
Hoover Mattress Protector HMC5: La Soluzione Definitiva per un Sonno Sano
Il Hoover Mattress Protector HMC5 è il tuo alleato ideale per un riposo privo di allergeni. Progettato per garantire una pulizia profonda di materassi, divani e tessuti d’arredo, questo protettore integra quattro funzioni automatiche: battitura, aspirazione, lampada UV e asciugatura. Basta accenderlo e tutti i processi saranno attivati in un batter d’occhio!
Pulizia Profonda e Ottimizzata
Grazie al sensore integrato per la polvere e al sistema di battitura innovativo, questo protettore è in grado di rimuovere anche le microparticelle più minute e gli allergeni incastrati. Il sensore LED si illumina di rosso quando rileva polvere, per poi passare al verde quando la superficie è completamente pulita.
Aspirazione Duratura e Potente
Con un design a doppio contenitore, il HMC5 garantisce un’aspirazione potente e duratura. Il contenitore da 0,6 litri offre la capacità necessaria per un’operazione di pulizia completa, senza doverlo svuotare continuamente.
Vantaggi Pratici
- Rimozione efficace di allergeni: Il motore rotante a 4.200 giri al minuto batte il materasso e penetra in profondità nelle fibre, eliminando acari e allergeni.
- Igiene garantita: La lampada UV riduce la presenza di batteri, mantenendo il tuo letto più sano.
Acquista il Hoover Mattress Protector HMC5 oggi stesso e riscopri il piacere di un sonno tranquillo e senza allergie!
