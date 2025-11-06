Hoover H-WASH&DRY 550: Lavatrice Asciugatrice 8+5 kg, 16 Programmi

🔥 Offerta Amazon

Hoover, H-WASH&DRY 550 H5DPB 485BC91-S Front Loading Washer Dryer, 8+5 kg, Class D, 1400 RPM, 76 dB, Rapid Cycles, Delay Start, Steam, 16 Programs, White, HxWxD 85x60x54 cm

Hoover H-WASH&DRY 550: Innovazione e praticità per il tuo bucato

Scopri l’efficienza e la durata della lavasciuga Hoover H-WASH&DRY 550. Progettata per garantire risultati impeccabili, questa lavasciuga combina tecnologia all’avanguardia con programmi dedicati alla cura dei tuoi vestiti.

Grazie al ciclo Allergy Care Pro, puoi contare su un’igiene superiore tramite un’intensa azione di vapore che elimina germi e allergeni. Inoltre, con l’Eco Doser, avrai sempre la giusta dose di detersivo, riducendo così gli sprechi e garantendo un’ottimizzazione delle risorse.

Vantaggi pratici:

**Programmi Veloce e Flessibili**: con 16 programmi disponibili, è possibile lavare e asciugare in tempi brevi, adattandosi a ogni tua esigenza.

**Gestione Intelligente del Carico**: la modalità KG Mode Plus regola automaticamente acqua, energia e tempo in base al carico di biancheria, per prestazioni ottimizzate.

Compatta e potente, con dimensioni di 85 x 60 x 54 cm, la Hoover H-WASH&DRY 550 si integra perfettamente in qualsiasi spazio. Non dimenticare di scaricare l’app hOn per accedere a più di 60 cicli dedicati e ricevere consigli utili per il lavaggio.

Non aspettare oltre: rinnova il tuo modo di fare il bucato con la Hoover H-WASH&DRY 550 e goditi la comodità di avere il tuo bucato sempre fresco e profumato!

