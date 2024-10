Honor svela MagicOS 9.0, basato su Android 15

Honor ha presentato il nuovo MagicOS 9.0 in Cina, precedendo di una settimana il lancio della serie flagship Magic7. MagicOS 9.0 è descritto come il primo sistema operativo AI personalizzato per ogni situazione, con una forte integrazione dell’assistente vocale Yoyo, noto anche come AI Agent, che migliora la gestione delle funzionalità del dispositivo.

Questo sistema operativo, basato su Android 15, utilizza MagicLM, un modello di linguaggio sviluppato da Honor, progettato per comprendere il linguaggio naturale, la visione artificiale e adattarsi alle abitudini degli utenti. Grazie a questa tecnologia, è possibile eseguire operazioni complesse tramite comandi vocali, come ordinare un caffè. Il sistema gestisce in autonomia l’acquisto e conferma il pagamento attraverso un solo comando.

Un’altra innovazione di MagicOS 9.0 è il nuovo modello di MagicLM, composto da 3 miliardi di parametri, più leggero rispetto al precedente modello che ne aveva 7 miliardi. Nonostante la diminuzione delle dimensioni, Honor assicura prestazioni migliorate, con un consumo energetico ridotto dell’80%, una velocità di caricamento superiore del 77% e una velocità di output delle parole aumentata del 500%. Questi miglioramenti portano a un risparmio di 1,8 GB di spazio di archiviazione e 1,6 GB di RAM.

MagicOS 9.0 introduce anche una funzione di rilevamento dei deepfake basata su AI, la prima nel settore, progettata per proteggere gli utenti da frodi e truffe, e presentata in dettaglio all’IFA di Berlino lo scorso settembre. Dal punto di vista del design, il sistema offre strumenti avanzati di personalizzazione come Versatile Desktop, Magic Lock Screen e Magic Style, che mirano a fornire un’esperienza utente su misura. Inoltre, sono presenti funzioni come AI Gallery, AI Eraser, Face Restoration e AI Image Expansion, che ampliano ulteriormente le possibilità creative.

Honor ha annunciato che oltre 36 dispositivi riceveranno l’aggiornamento a MagicOS 9.0, con un programma di rilascio specifico per il mercato cinese. Per gli utenti internazionali, l’attesa sarà di qualche mese; il lancio globale del sistema operativo è previsto per i primi mesi del 2025, in concomitanza con l’uscita internazionale dei dispositivi della serie Magic7. In quel momento verranno forniti dettagli sul rilascio globale e sui dispositivi compatibili.