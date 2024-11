Honor svela i piani di distribuzione per MagicOS 9.0

HONOR ha ufficialmente annunciato il lancio di MagicOS 9.0, la nuova versione del suo sistema operativo basato su intelligenza artificiale, che sarà disponibile in Europa a partire da dicembre, inizialmente sullo smartphone pieghevole Magic V3. Questa versione si propone di offrire un’esperienza personalizzata e unificata, migliorando l’interazione tra utente e tecnologia attraverso funzionalità AI avanzate e un’ottimizzazione dell’interazione uomo-macchina.

Le caratteristiche potenziate in MagicOS 9.0 includono miglioramenti a strumenti chiave come Magic Portal e Magic Capsule. Magic Portal, ora più versatile, consente un accesso diversificato ai servizi preferiti dall’utente, attivando il riconoscimento di testo e immagini semplicemente circondando un oggetto. Magic Capsule, nell’ultima versione, amplia il supporto per vari scenari di utilizzo quotidiano, semplificando ulteriormente le attività degli utenti.

L’intelligenza artificiale è integrata anche in diverse applicazioni di sistema per migliorare sia creatività sia produttività. La Galleria AI, ad esempio, introduce la funzione AI Eraser, che consente di rimuovere oggetti indesiderati dalle foto con un semplice gesto. Per i professionisti, HONOR AI Notes ora include AI Meetings, che registra automaticamente l’audio delle riunioni e genera una sintesi con un tocco. La funzione AI Translate facilita ulteriormente la comunicazione con traduzioni in tempo reale e diverse modalità di interazione.

MagicOS 9.0 offre anche opzioni di personalizzazione avanzate tramite la suite Magic Personalization. Funzionalità come Versatile Desktop, Magic Lock Screen e AI Digital Style permettono agli utenti di personalizzare i propri dispositivi secondo gusti e preferenze, esprimendo il proprio stile attraverso la tecnologia.

Il calendario di lancio di MagicOS 9.0 prevede che l’aggiornamento ufficiale sarà disponibile per l’HONOR Magic V3 in Europa a dicembre. Altri dispositivi, come Honor Magic6 Pro, Honor Magic6 RSR, Honor Magic V2 e Honor Magic V2 RSR, hanno già avviato il programma di Beta Testing. La distribuzione globale di MagicOS 9.0 avverrà in modo progressivo nei mesi successivi, portando questa innovativa esperienza d’uso a un pubblico sempre più ampio.