Honor presenta MagicBook Art 14, MagicPad 2 e Watch 5

Durante l’IFA 2024, Honor ha presentato una serie di nuovi dispositivi innovativi, tra cui lo smartphone pieghevole Magic V3, il laptop MagicBook Art 14, il tablet MagicPad 2 e lo smartwatch Honor Watch 5.

Iniziamo con l’Honor MagicBook Art 14, un notebook progettato per la produttività ad alte prestazioni. Con un peso di circa 1 kg e uno spessore di 10 mm, è realizzato in lega di magnesio e dispone di una tastiera in titanio. Il display HONOR FullView Touch da 14,6 pollici offre una risoluzione 3,1K e un rapporto schermo/corpo del 97%, il più ampio per un dispositivo della stessa categoria. Questo laptop incorpora tecnologie protettive per gli occhi e una fotocamera “Magnetic Camera” che può essere estratta e posizionata su vari angoli per videoconferenze. In collaborazione con Microsoft, il laptop integra funzioni di intelligenza artificiale come la gestione delle e-mail e analisi dei dati, garantendo efficienza. Inoltre, grazie alla tecnologia OS Turbo 3.0, ottimizza il consumo energetico e migliora le prestazioni. È alimentato da un processore Intel Core Ultra 7 155H, con porte versatili, tra cui Thunderbolt 4 e USB-C.

Passando al tablet Honor MagicPad 2, questo dispositivo ha un corpo ultrasottile da 5,8 mm e un peso di soli 555 g. Il suo schermo da 12,3 pollici con refresh rate di 144 Hz è progettato per la cura degli occhi e l’intrattenimento, avendo ottenuto certificazioni TÜV. Il tablet è alimentato dalla piattaforma Snapdragon 8s Gen 3 e presenta una batteria da 10.050 mAh con ricarica rapida. Inoltre, offre un software avanzato basato su intelligenza artificiale con una funzione Magic Portal che prevede le esigenze degli utenti, migliorando ulteriormente la produttività.

Infine, Honor Watch 5 è uno smartwatch leggero, con un display AMOLED da 1,85 pollici. Con una batteria al silicio-carbonio, offre fino a 15 giorni di autonomia ed è in grado di monitorare la frequenza cardiaca e i livelli di SpO2, grazie alla tecnologia GPS AccuTrack per una misurazione precisa delle attività.

Honor MagicBook Art 14 sarà disponibile in tre colori, mentre MagicPad 2 avrà un prezzo di partenza di 599,90 euro. Lo smartwatch sarà proposto in tre varianti di colore, con informazioni sui prezzi in arrivo.