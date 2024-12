Honor presenta Magic7 RSR Porsche Design

Honor presenta il nuovo Magic7 RSR Porsche Design, un dispositivo che eleva il concetto di lusso nel settore degli smartphone. Derivato dal Magic7 Pro, il Magic7 RSR offre miglioramenti raffinati, pensati per appassionati di tecnologia e design. Il cuore del dispositivo è equipaggiato con il potente chipset Snapdragon 8 Elite, garantendo prestazioni elevate.

Il display è un LTPO OLED da 6.8 pollici con una spettacolosa luminosità di picco di 5.000 nit e una risoluzione Full HD+, pur evitando l’etichetta “1.5K”. Il vetro protettivo è progettato per resistere a graffi e cadute, assicurando durabilità superiore. Tra le novità più significative, c’è un sensore di impronte digitali ultrasonico situato sotto il display, un upgrade rispetto alla tecnologia ottica della serie Magic6.

La fotocamera posteriore mantiene una configurazione tripla con sensori da 50 Megapixel (primario), 200 Megapixel (teleobiettivo) e 50 Megapixel (ultrawide). L’innovazione è rappresentata dall’implementazione di un sistema LiDAR a 1200 punti che migliora la stabilizzazione nelle riprese video a 60 fps. La fotocamera frontale è composta da un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore 3D per il riconoscimento facciale.

Il telefono adottata l’ultima versione di MagicOS 9.0, ricca di funzionalità AI, inclusi un assistente personale e traduzione automatica. Dal punto di vista della connettività, il gioiello di Honor include Bluetooth 5.4, Wi-Fi e un chip Honor C2 che ottimizza la copertura delle bande 5G. Supporta la connettività satellitare bidirezionale, ma limitata al sistema Beidou.

La batteria ha una capacità di 5.850 mAh, con ricarica cablata a 100W e wireless a 80W, sostenuta da un chip dedicato per migliorare l’efficienza. Il dispositivo è certificato IP68 e IP69 per resistenza a polvere e acqua e dispone di dual nano SIM, NFC e audio stereo.

Disponibile in due colorazioni, Provence Purple e Agate Ash, il Magic7 RSR Porsche Design combina lusso con specifiche di altissimo livello. I prezzi in Cina sono 7.999 Yuan (circa 1.100 euro) per la versione da 16 GB + 512 GB e 8.999 Yuan (circa 1.230 euro) per quella da 24 GB + 1 TB. Al momento, la disponibilità internazionale non è confermata.