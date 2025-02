HONOR presenta gli auricolari Open Earbuds

HONOR ha presentato gli auricolari Earbuds Open, progettati per offrire comfort, estetica e qualità audio premium, insieme a funzionalità AI avanzate. Questi auricolari hanno un design ergonomico open-ear e un archetto per una vestibilità sicura, pesando soli 7,9 grammi ciascuno. Realizzati in silicone delicato e dotati di lega di memoria in nitinol, offrono un comfort ottimale anche durante l’uso prolungato e in attività fisiche intense.

La qualità del suono è eccellente grazie a un circuito multi-magnetico toroidale da 16 mm, con un algoritmo di bassi virtuali e Surround Cinema Stereo, che garantiscono bassi profondi e alti nitidi. La cancellazione attiva del rumore, specificamente ottimizzata per il design open-ear, riduce i rumori ambientali e migliora la chiarezza delle chiamate anche in situazioni ventose o affollate.

Le funzionalità AI degli Earbuds Open, in combinazione con il telefono Magic7 Pro, includono traduzione in tempo reale per 15 lingue, grazie a tre modalità: condivisa, esclusiva e interpretazione simultanea. La modalità condivisa consente a due persone di comunicare in lingue diverse, mentre la modalità esclusiva offre traduzioni tramite l’altoparlante del telefono, facilitando la comunicazione durante i viaggi. L’interpretazione simultanea permette di ascoltare traduzioni in tempo reale durante lezioni o conferenze.

Con una batteria da 58 mAh per auricolare e una custodia di ricarica da 480 mAh, gli Earbuds Open offrono un intrattenimento prolungato. Disponibili nelle colorazioni Polar Gold e Polar Black, possono essere acquistati a 149,90 euro presso rivenditori autorizzati e su honor.com.