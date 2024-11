HONOR Pad X8a: Tablet da 11 Pollici con Display a Protezione Oculare, 4GB/128GB, WiFi, Batteria da 8300mAh, Qualcomm Snapdragon 680, 4 Altoparlanti, Android 14, Colore Grigio Spaziale [Versione Italiana]

Price: 169,90€

Descrizione prodotto

Smart Screen Split, più attività su un solo schermo

Uno schermo può mostrare fino a 4 app contemporaneamente, consentendo di passare a piacimento tra app in modo conciso ed efficiente.

App Extender, un’app su due finestre

Ora è possibile dividere lo schermo in due finestre per visualizzare il contenuto di un’app, migliorando l’efficienza dello studio e del lavoro.

Collaborazione multischermo: inizia sul telefono, finisci sul pad

Tablet e telefoni possono ora condividere lo stesso schermo. Oltre a consentire il trascinamento di immagini e video tra gli schermi, è possibile lavorare sul tablet al materiale ricevuto dal telefono.

App connessa, per continuare il lavoro sul tablet

Con il contenuto sincronizzato tra telefono e tablet, è possibile proseguire il lavoro sullo schermo più grande.

Condivisione di rete connessa per la rete mobile tablet

I dati mobili del telefono possono essere condivisi direttamente sul tablet.

Domanda e risposta 1:

Cosa c’è nella confezione? Sono inclusi un caricabatterie e una matita?

Contenuto della confezione 1:Honor Pad X8a Tablet (Batteria inclusa) x1; Contenuto della confezione 2:Cavo UsB tipo C X1; Contenuto della confezione 3:Guida rapida X1; *AVVISO: HONOR Charge and Pencil non è incluso e viene venduto separatamente.

Domanda e risposta 2:

Che ne dici dell’audio per il tablet HONOR Pad X8a?

Il layout a quadrupla ampiezza dei diffusori, alimentato dall’algoritmo HONOR Histen, garantisce un’eccellente qualità del suono in ogni momento, permettendo alla ricchezza di dettagli della musica di raggiungere le tue orecchie.

AUDIO ad alta risoluzione Standard di eccellenzaAUDIO ad alta risoluzione Standard wireless di eccellenza

Domanda e risposta 3:

Qual è la capacità di memoria e supporta la scheda SD?

La memoria del tablet Honor X8a è di 4GB di RAM e 128GB di ROM (con HONOR RAM Turbo 4GB + 4GB). Supporta anche le schede MicroSD, con una capacità massima di 1T. Tuttavia, la scheda SD deve essere acquistata separatamente.

Domanda e risposta 4:

Qual è la capacità della batteria, supporta la ricarica rapida o wireless?

Questo tablet è dotato di una batteria agli ioni di litio da 8300 mAh, davvero notevole!

Può durare circa 14,71 ore in riproduzione video e circa 65,96 giorni in standby.

La ricarica cablata da 100W (Type-C) è supportata, ma la ricarica wireless no.

Domanda e risposta 5:

Posso inserire una scheda SIM per effettuare o ricevere chiamate?

Questo tablet Honor Pad X8a è una versione Wi-Fi e non supporta le schede SIM, ma puoi utilizzare una connessione Wi-Fi alla tua rete domestica o un hotspot mobile per effettuare chiamate VoIP e inviare messaggi.

Domanda e risposta 6:

Questo tablet è adatto ai bambini?

Sì. Dotato di Google Kids Space, il tablet crea uno spazio di apprendimento e intrattenimento esclusivamente per i bambini, fornendo ai più piccoli contenuti adatti all’età e risorse di apprendimento basate su interessi autoselezionati. Inoltre, Google Family Link ti consente di impostare il tempo di utilizzo e gestire le app per i tuoi figli direttamente sul telefono, avendo accesso immediato all’analisi del tempo di utilizzo del dispositivo.

【Display FHD da 11 pollici a 90 Hz con protezione quadrupla degli occhi】 HONOR Pad X8a è dotato di un display HONOR Fourfold Eye Protection Innovations da 11 pollici. Simula in modo intelligente le dinamiche della luce naturale e offre una modalità E-Ink, con un rapporto schermo-corpo dell’84% e una risoluzione del display di 1920×1200, con un’elevata frequenza di aggiornamento di 90 Hz. È dotato di un elegante design del corpo in metallo, pesa solo 495 g e misura 7,25 mm ultrasottili.

【Suono a quattro altoparlanti, HONOR Histen】 Dotato della tecnologia HONOR Histen Sound Tuning con quattro altoparlanti di grande ampiezza, il tablet è finemente sintonizzato per offrire un’esperienza audio premium con sofisticatezza multistrato. Ottenendo sia una certificazione Hi-Res Audio che una certificazione Hi-Res Wireless, riproduce il suono con una chiarezza e una qualità del suono senza pari. Offre anche funzionalità di potenziamento vocale intelligente e cancellazione del rumore.

【Batteria massiccia da 8300 mAh】 HONOR Pad X8a è dotato del chipset Qualcomm Snapdragon 680, che dimostra prestazioni CPU e GPU migliorate che supportano un utilizzo multimediale fluido. Alimentato da un’impressionante batteria da 8300 mAh, consente 56 giorni di standby, 57 ore di riproduzione musicale sugli altoparlanti, 14 ore di riproduzione video online FHD.

【Esperienza utente intelligente basata su MagicOS 8.0】 Offre App Extender e Multi-window, consentendo di aprire contemporaneamente due finestre per un’app e di visualizzare quattro app contemporaneamente che funzionano senza problemi allo stesso tempo. Gli utenti possono beneficiare di interazioni tra dispositivi senza interruzioni come la sincronizzazione dei file e la continuità delle app, consentendo loro di riprendere da dove avevano interrotto su qualsiasi dispositivo.

【Contenuto della confezione】-Tablet (Batteria inclusa) x1; Cavo UsB tipo C X1; Guida rapida X1; Scheda di garanzia X1;*AVVISO: HONOR Charge non è incluso e viene venduto separatamente.