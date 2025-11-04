HONOR Pad X8A 11″ Tablet 64GB, Snapdragon 680, WiFi, Grey

🔥 Offerta Amazon

HONOR Pad X8A 4GB 64GB, Expandable up to 1TB, WiFi Tablet, 11 Inch 90Hz Display, Snapdragon 680, 4 Speakers, 8300mAh Battery, Metal Body, Android 14, Google Service, Grey

Scopri il HONOR Pad X8a: il tuo compagno ideale!

Il tablet HONOR Pad X8a è progettato per offrirti un’esperienza di utilizzo straordinaria. Con il suo elegante design in metallo grigio e cornici sottili, non solo è bello da vedere, ma anche estremamente pratico.

Caratteristiche principali

Display eccezionale: Il tablet è dotato di uno splendido schermo da 11 pollici che supporta una risoluzione di 1920×1200 e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Ogni immagine è vivida e chiara, permettendo di godere appieno di video e giochi.

Potenza al tuo servizio: Spinto dal chipset Snapdragon 680, il HONOR Pad X8a garantisce prestazioni eccezionali per un utilizzo prolungato di contenuti multimediali. La sua efficienza energetica ti permette di godere a lungo delle tue attività preferite.

Sistema audio immersivo: Grazie ai quattro altoparlanti di alta qualità, ogni nota e ogni effetto sonoro vengono riprodotti in modo preciso, trasformando la tua esperienza audio in un vero e proprio spettacolo.

Design leggero e portatile: Con un peso di soli 495g e uno spessore di appena 7.25mm, è facile da portare ovunque, rendendolo perfetto per l’uso quotidiano.

Vantaggi pratici

Espandibile fino a **1TB**: Non ti preoccupare più dello spazio! Puoi aggiungere facilmente memoria per archiviare foto, video e app.

Basato su **Android 14** e MagicOS 8.0: Goditi funzionalità smart come il Multi-window e il supporto per HONOR Connect, per una navigazione fluida e intuitiva.

Non perdere l’opportunità di avere con te un dispositivo così versatile e performante. Acquista ora il tuo HONOR Pad X8a e rivoluziona il tuo modo di vivere la tecnologia!

