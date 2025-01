Honor Magic7 Pro: Specifiche Tecniche e Funzioni AI Ufficiali

In un evento a Bled, Slovenia, Honor ha svelato il Magic7 Pro, il suo nuovo smartphone di punta, che migliora le già ottime prestazioni del Magic6 Pro dello scorso anno. Questo dispositivo integra molte funzionalità di intelligenza artificiale, che potenziano l’esperienza utente, arricchiscono le capacità fotografiche, garantiscono una lunga durata della batteria e presentano innovazioni hardware, come un display di qualità superiore. Il sistema operativo MagicOS 9.0, carico di funzioni AI, combina applicazioni proprietarie di Honor e servizi Google.

Il “Portale Magico” funge da accesso principale ai servizi AI di Honor, ora con la nuova funzione “Circle to Anywhere”, che permette di interagire rapidamente con testi e immagini tracciando un cerchio su di essi. Inoltre, la nuova AI Deepfake Detection aiuta a identificare contenuti video e immagini manipolati per contrastare la disinformazione. Tra le altre funzioni, la traduzione AI consente una traduzione in tempo reale di testi e conversazioni.

Un elemento di spicco è il sistema fotografico, con una fotocamera principale da 50 Megapixel, un teleobiettivo da 200 Megapixel e una fotocamera grandangolare da 50 Megapixel, insieme a una selfie camera da 50 Megapixel. Il teleobiettivo offre zoom ottico 3x, zoom lossless 6x e zoom digitale fino a 100x. La fotocamera principale, grazie a un’apertura di f/1,4 e all’OIS, cattura dettagli anche in condizioni di luce difficile. Funzioni come la Gomma AI e gli effetti bokeh naturali valorizzano ulteriormente gli scatti.

Il display da 6,8 pollici è progettato per la protezione degli occhi e offre caratteristiche innovative come il Dimming PWM e il sistema Circadian Light Eye Care, oltre a un’eccezionale luminosità e resistenza. Il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite e dispone di una batteria da 5.270 mAh con ricarica rapida e wireless.

Honor Magic7 Pro è disponibile al prezzo di 1.299,90 euro, con promozioni che includono buoni sconto o offerte di trade-in. I colori disponibili sono Lunar Shadow Grey, Breeze Blue e Black.