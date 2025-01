HONOR Magic7 Pro: il nuovo flagship conquista il mercato europeo e italiano

HONOR Magic7 Pro rappresenta un rilevante successo per il marchio, con una notevole crescita delle vendite in Europa e in Italia. Dati ufficiali mostrano che, nelle prime 48 ore dal lancio europeo in Slovenia, le vendite sono aumentate del 76% rispetto al HONOR Magic6 Pro. In Italia, si è registrato un incremento del 129% nelle 24 ore dopo il lancio di un dispositivo concorrente. Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di HONOR Italia, ha evidenziato come questi risultati riflettano l’impegno nel soddisfare le esigenze della nuova generazione di utenti.

Il Magic7 Pro è caratterizzato da un’innovazione significativa, con tecnologie avanzate che migliorano l’esperienza d’uso. Tra le sue funzionalità principali vi sono l’AI SuperZoom, capace di uno zoom digitale fino a 100x, e l’AI Motion Sensing Capture per scatti nitidi in movimento. Il sistema operativo MagicOS 9.0 offre un utilizzo intuitivo con strumenti come AI Translation e HONOR Notes.

Il comparto fotografico è un punto di forza del dispositivo, che dispone di una fotocamera principale da 50 Mpixel e un teleobiettivo da 200 Mpixel, supportato dall’AI HONOR IMAGE ENGINE per garantire scatti di alta qualità. Le prestazioni sono elevate grazie alla piattaforma Snapdragon 8 Elite e alla batteria al silicio-carbonio da 5.270 mAh, con ricarica rapida a 100W in 33 minuti.

Infine, HONOR Magic7 Pro è disponibile in diverse colorazioni al prezzo di 1.299,90€, con promozioni trade-in attive fino a fine febbraio. Questo dispositivo si presenta come una soluzione completa per professionisti e appassionati di tecnologia.