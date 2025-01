Honor Magic7 Pro: Funzioni AI Avanzate, Potente Processore e Scatti Fotografici Eccezionali

Honor ha presentato il nuovo smartphone flagship Magic7 Pro durante un evento internazionale a Bled, Slovenia. Questo dispositivo rappresenta un’evoluzione rispetto al Magic6 Pro, portando miglioramenti significativi in termini di performance e intelligenza artificiale. Il cuore del telefono è il sistema operativo MagicOS 9.0, che integra funzionalità AI sia on-board che basate su cloud.

Tra le caratteristiche innovative, spicca il “Portale Magico”, che consente di interagire attraverso un semplice gesto circolare su uno schermo per ottenere informazioni o accedere a servizi. Un’importante novità è l’AI Deepfake Detection, che identifica contenuti manipolati, un passo importante contro la disinformazione. Altre funzioni AI includono la traduzione in tempo reale di testi e conversazioni.

Un altro punto forte del Magic7 Pro è il comparto fotografico, con una fotocamera principale da 50 MP, un teleobiettivo da 200 MP e una grandangolare da 50 MP. Il teleobiettivo è dotato di una gamma di zoom che va da 3x a 100x, mentre la fotocamera principale offre un’apertura f/1.4, ottimizzando la cattura di dettagli in condizioni di illuminazione difficili. Funzioni come l’AI Gum e la modalità Harcourt Portrait migliorano ulteriormente l’esperienza fotografica.

Il display da 6,8 pollici è progettato per il comfort visivo, con certificazioni TÜV e tecnologie per ridurre lo sfarfallio, e offre una luminosità massima di 5000 nit. Questo schermo è resistente agli urti e alle cadute, con certificazioni IP68 e IP69, rendendolo adatto a condizioni difficili.

La potenza del dispositivo è garantita dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, supportato da una batteria da 5.270 mAh con ricarica rapida e wireless. Il Magic7 Pro include anche un sistema audio avanzato, promettendo un’esperienza sonora coinvolgente.

Disponibile al prezzo di 1.299,90 euro, il Magic7 Pro offre promozioni interessanti per i primi acquirenti, includendo uno sconto di 200 euro per gli acquisti online e in negozio. È disponibile in tre colorazioni: Lunar Shadow Grey, Breeze Blue e Black. L’articolo enfatizza le straordinarie capacità di intelligenza artificiale, la potenza del processore e la qualità della fotocamera, posizionando il Magic7 Pro come un dispositivo di fascia alta nel mercato degli smartphone.